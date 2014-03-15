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МЧС: 24 февраля в Петербурге ожидаются мокрый снег и гололед
Сегодня, 9:19
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nastya960

МЧС: 24 февраля в Петербурге ожидаются мокрый снег и гололед

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Пешеходов и водителей просят быть внимательными на дорогах.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает о неблагоприятных погодных условиях 24 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" днем 24 февраля в городе ожидается снег, мокрый снег, гололёд. Пешеходов и водителей просят быть внимательными на дорогах. Автомобилисты не должны забывать о соблюдении дистанции и скоростного режима.

В Петербурге за двое суток выпала почти месячная норма осадков.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, предупреждение мчс, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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