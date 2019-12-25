В Петербурге за двое суток выпала почти месячная норма осадков

С городских улиц 23 февраля вывезли рекордное за зиму количество снега – 45,6 тысячи кубических метров.

Из-за обильных снегопадов на улицы Петербурга вывели дополнительную технику для уборки. Как накануне вечером сообщили в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко, в городе за последние сутки выпала почти месячная норма осадков. Вечером 23 февраля дороги и тротуары очищали 1211 единиц дорожной уборочной техники и 1098 человек.

После таких обильных снегопадов в Петербург придет резкое потепление. Николай Бондаренко отметил, что всем коммунальным службам города поручили максимально активно чистить город от снега. Горожан при этом просят быть очень внимательными на дорогах.

С городских улиц 23 февраля вывезли рекордное за зиму количество снега – 45,6 тысячи кубических метров.

Фото: Piter.tv