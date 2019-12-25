Оттепель и мокрый снег ожидаются в Петербурге 24 февраля

Возможны гололедные явления и ледяные дожди.

В среду, 24 февраля, Петербург окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона. Небо закроют плотные низкие облака, пройдет снег, переходящий в мокрый снег. Возможны гололедные явления и ледяные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе поднимется до 0…+2 градусов, в Ленобласти ожидается -3…+2. Ветер подует с юга со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что День защитника Отечества в Петербурге начался с алого рассвета.

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