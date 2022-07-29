МЧС предупредило жителей Читы о возможной эвакуации из-за паводка

В городе поднимается уровень воды в реке.

МЧС России предупредило жителей Читы о возможной эвакуации из-за паводка. Информация опубликована на официальном сайте регионального управления. Известно, что экстренная информация связана с подъемом уровня воды в реке.

Уровень воды в реке Чите достиг отметки 247 см при критическом значении выхода на пойму в 160 см и опасном явлении 300 см. пресс-служба ГУ МЧС по Читинской области

В выходные 30 и 31 августа в регионе ожидается дополнительный подъем уровня на 50-90 см. Уровень воды в реке повысится до отметки 300-340 см. Существует угроза подтопления прибрежных дорог и улиц города. В Забайкальском крае рекомендовано готовиться к эвакуации. Сейчас в Чите введен режим повышенной готовности. Администрацией развернуты три пункта временного размещения населения.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости