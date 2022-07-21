Трутнев не исключил смену руководства Росводресурсов из-за паводка в Якутии

Уполномоченный президента РФ по ДФО рассказал об ущербе, который паводок нанес Верхоянску.

Российский заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента России по дальнему Востоку Юрий Трутнев в рамках своего рабочего визита в Верхоянский район в Якутии не исключил смену руководства Росводресурсов. Он прокомментировал работу ведомства в сфере противодействия региональному паводку. В рамках совещания по восстановительным работам Трутневы заметил, что ущерба можно было бы избежать в том случае, если бы чиновники вовремя возвели в районе дамбу. Сейчас же ущерб оценивается в 400 миллионов рублей.

С одной стороны, вот Верхоянск. Миллиард триста. Да, большая цена водозащитных сооружений. С другой стороны, Айсен Сергеевич говорил, что ущерб (от паводков) будет в пределах 400 миллионов. Юрий Трутнев, чиновник

Ранее глава Якутии Айсен Николаев говорил о том, что паводком в якутском Верхоянске прорвало не дамбу, а насыпь на дороге. В самом пострадавшем городе нет укрепительной дамбы, хотя проектно-сметная документация была разработана еще в 2018 году. Данный документ прошел через государственную экспертизу. Сейчас он находится в Федеральном агентстве водных ресурсов. На реализацию на конкурсной основе его планируют передать в 2023 году.

Если Росводресурсы не в состоянии доказать в правительстве, что проект с окупаемостью 2,5 года надо реализовать, то надо просто менять руководство Росводресурсов. Юрий Трутнев, чиновник

Напомним, что на реке Яна в Верхоянске подтоплено 210 дворовых территорий, 120 частных жилых домов и 69 многоквартирных домов.

В сети появились кадры из затопленного из-за прорыва дамбы российского города.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

