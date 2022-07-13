В сети появились кадры из затопленного из-за прорыва дамбы российского города

Российский город подтоплен из-за паводков и дождей.

В социальных сетях появились кадры из затопленного из-за прорыва дамбы якутского города Верхоянск. Telegram-канал Daily Storm отметил, что на кадрах с мобильных устройств фиксируется, что мощный водный поток несет по течению реки одну из местных построек. Вокруг территория оказалась затоплена.

Напомним, что о прорыве дамбы в Якутии стало известно 13 июля. Из-за инцидента затоплен город Верхоянск. В российском городе воду можно увидеть на всех улицах и придворовых территориях. В половине домов властям пришлось отключить электричество. В оперативном штабе региона уточнили, что паводок и обильные осадки значительно повысили уровень воды в населенном пункте Борунук.

Эксперт прогнозируют уход воды ниже по течению реки Яны примерно через полтора или двое суток. С 9 июля в Верхоянском районе действует режим ЧС.

Бобры стали виной потопа на дачах в Кингисеппском районе.

Фото и видео: Telegram / Daily Storm