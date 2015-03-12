Бобры стали виной потопа на дачах в Кингисеппском районе

Участки местных жителей подтопила река Солки.

В садоводствах "Василек", а также "Солка-3" и "Солка-4" в Кингисеппском районе Ленобласти в воскресенье произошел потоп. Фотографиями с места происшествия поделились в соцсетях местные жители.

Участки местных жителей подтопила река Солки. В комментариях очевидцы сообщили, что виной этому могли стать бобры, которые построили множество плотин на реке. По словам местной жительницы, на место приезжали сотрудники МЧС, уже начаты работы по устранению потопа.

Другие пользователи в комментариях также отметили, что кризисные центры и волонтеры уже занялись решением этого вопроса.

Ранее Росприроднадзор объяснил петербуржцам, откуда в жилых районах появились бобры.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб