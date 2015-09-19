Росприроднадзор объяснил петербуржцам, откуда в жилых районах появились бобры

Однако фотографировать бобров петербуржцам не советуют, тем более не стоит пытаться их гладить или кормить.

Росприроднадзор объяснил петербуржцам, откуда в городских жилых районах появились бобры. Об этом сообщили в федеральной службе по надзору в сфере природопользования.

Дело в том, что в конце весны у этих животных появляется потомство. Молодые бобры на 2-3 году жизни оставляют семью в поисках новых мест обитания и для создания новых пар. Именно в этот период петербуржцы встречают животных неподалеку от жилых домов.

Однако фотографировать бобров петербуржцам не советуют, тем более не стоит пытаться их гладить или кормить. Бобры, конечно, попытаются скрыться, а, если не найдут безопасное убежище, могут укусить.

Ранее Роспотребнадзор по Ленобласти предупредил о высокой активности клещей.

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