Роспотребнадзор по Ленобласти отметил высокую активность клещей

Для непривитых, кого укусил клещ, в 2022 году закуплено 4,4 тысячи доз противоклещевого иммуноглобулина.

Роспотребнадзор по Ленобласти отмечает высокую активность клещей в этом году. Регион продолжает обработки территорий от клещей общественных территорий – большинство муниципальных образований уже обработали территории детского отдыха, парки и зоны отдыха, но работы еще продолжаются. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

В 2022 году в Ленобласти на 59 миллионов рублей были закуплены вакцины, уже привились 30 тысяч человек. Вакцинация проводится круглогодично, но медики рекомендуют сделать прививку до сезона активности клещей. Первые две прививки делают с промежутком 7 месяцев, далее ревакцинация через 12 месяцев.

Для непривитых, кого укусил клещ, в 2022 году закуплено 4,4 тысячи доз противоклещевого иммуноглобулина. При укусе необходимо обратиться в любую ближайшую медицинскую организацию. Там вытащат насекомое и направят на исследование. Ребенку сразу при обращении введут иммуноглобулин (если прошло меньше 72 часов), взрослому – по результатам анализа клеща.

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