Представители "Смешариков" прокомментировали иск Бондарчука

Компания именитого режиссера и продюсера требует от создателей мультфильма 126, 8 миллионов рублей.

Вчера, 28 марта, продюсерский центр Федора Бондарчука "Art Pictures Studio" подал в суд на ООО "Смешарики". Компания именитого режиссера и продюсера требует от создателей мультфильма крупную сумму денег - 126, 8 миллионов рублей.

В группе компаний "Рики", являющейся финансовым партнером "Смешариков", нам ответили, что готовят в суд ответное возражение. Они считают необоснованными требования Бондарчука и Рудовского. В компании сообщили, что конфликтная ситуация возникла из-за международного агента, который распространял полнометражную франшизу о Смешариках. Он выполнил свои обязанности ненадлежащим образом, что и привело к потере денег.

Требования ООО "Арт Пикчерс Студия" предъявляет к ООО "Смешарики" на территории России. Однако они должны быть адресованы международному агенту, который допустил нарушения финансовых обязательств.

Пресс-служба "Рики".

Представители "Art Pictures Studio" объяснили СМИ, что участвовали в создании мультфильмов "Смешарики. Легенда о золотом драконе" и "Смешарики. Дежавю". Для съемок анимационных лент Банк "Россия" выдал кредит Art Pictures на сумму 150 миллионов рублей. Киностудия также получила часть международных прав на прокат первых полнометражных "Смешариков". Вторая анимационная лента вовсе не окупилась, собрав лишь 261,9 миллиона рублей. Ожидаемой прибыли от проката анимационной ленты "Art Pictures Studio" не получили.

Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский, второй совладелец Art Pictures Studio, требуют компенсацию за международный прокат трех мультфильмов. Судебное заседание пройдет 16 апреля.

Фото: ВКонтакте.