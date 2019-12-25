Суд отказал отелю в Петербурге во взыскании с Бондарчука почти 10 млн рублей

Московский суд закрыл спор.

Суд в Москве отказал в удовлетворении исков, поданных отелем "Петровский Арт Лофт" к режиссеру Фёдору Бондарчуку. Истец требовал взыскать с ответчика задолженность по кредитному договору и договору займа. Согласно судебным материалам, требования отеля не были признаны обоснованными

В выдержке из документов, распространенной "РИА Новости", указано: "Отказано в удовлетворении исковых заявлений о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору. Истец: ООО "Петровский Арт Лофт", ответчик: Бондарчук Фёдор".

Разбирательство длилось более двух лет. По данным СМИ, в 2023 году между банком и Фёдором Бондарчуком был заключен кредитный договор. Позднее кредитная организация передала "Петровскому Арт Лофту" право требования долга по договору цессии. Отель добивался взыскания более 9,7 миллиона рублей.

Эпизод стал одним из нескольких судебных споров, связанных с российскими деятелями культуры в последние дни. 25 ноября продюсер Александр Цекало перечислил 21 миллион рублей бывшей супруге Виктории Галушке в счет долга по алиментам, при этом через суд она требует еще почти 29 миллионов.

