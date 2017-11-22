Бондарчук хочет забрать у "Смешариков" 126, 8 миллиона рублей

Сумма иска составляет почти 126, 8 миллиона рублей.

Кинокомпания "Art Pictures Studio", принадлежащая Федору Бондарчуку, подала в суд на ООО "Смешарики". Об этом сообщили на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Сумма иска составляет почти 126, 8 миллиона рублей.

"Art Pictures Studio" участвовала в создании мультфильмов "Смешарики. Легенда о золотом драконе" и "Смешарики. Дежавю". Для съемок анимационных лент "Art Pictures Studio" выделили 150 миллионов рублей. Этой компании также принадлежит доля международных прав на прокат одного из мультфильмов "Смешариков".

Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский, второй совладелец" Art Pictures Studio", требуют компенсацию за международный прокат трех анимационных картин про смешариков. Судебное заседание пройдет 16 апреля.