В Смольном назвали мультфильм "Смешарики" удачным примером креативной индустрии Петербуга

Исполняющий обязанности председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов выделил мультфильм "Смешарики" как успешный пример развития креативной индустрии в городе на Неве. Он заявил об этом на пресс-конференции, прошедшей 13 марта в пресс-центре spb.aif.ru.
Российский анимационный проект "Смешарики" получил признание в 90 странах мира и переведён на 60 языков.
Особенность креативных индустрий в том, что удачная идея может дать рост в 1000 %в сравнении с первоначальными инвестициями, и поэтому мы считаем эту сферу очень перспективной.
Александр Ситов, исполняющий обязанности председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга
Среди других успешных проектов мирового уровня он упомянул разработки IT-сектора Петербурга, которые пользуются спросом в странах СНГ, а также в Азии и Африке. Ситов также напомнил, что IT-индустрия, составляющая треть экономического потенциала креативных отраслей, официально признана одной из них.
Ранее мы сообщили о том, что методы поддержки петербургских ученых протестируют в других регионах.
Фото: YouTube / TVSmeshariki (скриншот); Татьяна Швецова, spb.aif.ru
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