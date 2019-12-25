В Смольном назвали мультфильм "Смешарики" удачным примером креативной индустрии Петербуга

Среди других успешных проектов мирового уровня упомянуты разработки IT-сектора Петербурга, которые пользуются спросом в странах СНГ, а также в Азии и Африке.

Исполняющий обязанности председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов выделил мультфильм "Смешарики" как успешный пример развития креативной индустрии в городе на Неве. Он заявил об этом на пресс-конференции, прошедшей 13 марта в пресс-центре spb.aif.ru.

Российский анимационный проект "Смешарики" получил признание в 90 странах мира и переведён на 60 языков.

Особенность креативных индустрий в том, что удачная идея может дать рост в 1000 %в сравнении с первоначальными инвестициями, и поэтому мы считаем эту сферу очень перспективной. Александр Ситов, исполняющий обязанности председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга

Среди других успешных проектов мирового уровня он упомянул разработки IT-сектора Петербурга, которые пользуются спросом в странах СНГ, а также в Азии и Африке. Ситов также напомнил, что IT-индустрия, составляющая треть экономического потенциала креативных отраслей, официально признана одной из них.

Ранее мы сообщили о том, что методы поддержки петербургских ученых протестируют в других регионах.

Фото: YouTube / TVSmeshariki (скриншот); Татьяна Швецова, spb.aif.ru