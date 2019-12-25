Мигрант предстанет перед судом за покушение на своих соотечественников в квартире на Будапештской

С телесными повреждениями мужчины были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

В Петербурге перед судом предстанет мигрант за покушение на своих соотечественников. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По данным следствия, в ночь на 27 августа 2024 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Будапештской, из-за возникшего ранее конфликта, нанес множественные удары ножом в область шеи и туловища двум спящим соотечественникам. Потерпевшие оказали ему сопротивление и смогли выйти на лестничную площадку первого этажа, где их обнаружил сосед, который сообщил о произошедшем в полицию. С телесными повреждениями мужчины были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее полицейские задержали водителя, стрелявшего из арбалета в промзоне на Гостилицком шоссе.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу