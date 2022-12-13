Председатель комитета по физкультуре и спорту Ленобласти Иванов покинул пост

Руководитель освобождён от должности по собственному желанию.

Руководитель комитета по физической культуре и спорту 47-ого региона Дмитрий Иванов покинул свой пост с пятницы, 10 марта. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Админка Ленобласти".

Иванов освобождён от должности по собственному желанию. Пока непонятно, кто из чиновников займёт его место. У руководителя остался первый заместитель Евгений Пономарев и ещё один зам Оксана Лагода.

Главой ведомства Иванов стал в ноябре 2020 года, а в правительство региона пришёл в 2013-ом. Также он руководит комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что новым руководителем УМВД по Красногвардейскому району Петербурга стал полковник Андрей Василенко.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Иванов