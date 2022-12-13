Новым руководителем УМВД по Красногвардейскому району стал полковник Андрей Василенко

До этого Василенко руководил ОМВД Ломоносова.

Со среды, 8 февраля, УМВД по Красногвардейскому району Северной столицы обрело нового руковдителя. Начальником подразделения назначен полковник полиции Андрей Василенко. Об этом сообщила "Фонтанка".

Ранее Василенко занимал должность начальника ОМВД Ломоносова. Он сменил на посту полковника Ильи Ильина, который перешёл на пост заместителя полиции по оперативной работе и осуществляет контроль на Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции и Управлением уголовного розыска города на Неве.

Ранее мы сообщили о том, что Сергей Морозов назначен новым руководителем комитета по тепло-энергетическому комплексу Ленобласти.

Фото: Piter.TV