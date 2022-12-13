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Сергей Морозов назначен новым руководителем комитета по тепло-энергетическому комплексу Ленобласти
Сегодня, 10:35
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Сергей Морозов назначен новым руководителем комитета по тепло-энергетическому комплексу Ленобласти

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Как отметил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко, у Морозова нет тесных связей с хозяйствующими субъектами, что является большим преимуществом на его новом посту.

В Ленобласти определили нового руководителя комитета региона по ТЭК: им стал Сергей Морозов. Соответствующий документ о назначении уже подписал губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко, который сообщил об этом  в своём Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что у Морозова есть 2 высших образования в сферах энергетики и теплотехники. Кроме того, важным критерием назначения на пост стало отсутствие у чиновника тесных связей с хозяйствующими субъектами в отрасли.

Дрозденко также перечислил задачи, которые уже поставлены перед новым руководителем. Во-первых, Морозову необходимо будет проработать вопрос доступности эффективных программ по газификации. Кроме того, руководитель должен максимально снизить затраты на межтарифную разницу и усовершенствовать механизмы стимулирования повышения эффективной работы на предприятиях ТЭК.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: кадровые перестановки, ленинградская область
Категории: Лента новостей,

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