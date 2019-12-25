Председатель комитета дорожного хозяйства провел выездное совещание на Рубежной улице

Дорожный ремонт на Рубежной начался в июне.

С 12 июля на три дня для проезда перекрывалась улица Рубежная в Выборге. В рамках муниципального контракта подрядная организация обязана завершить ремонт дороги до 30 августа. Проезд для автотранспорта будет открыт после замены верхнего слоя асфальтового покрытия. В рамках выездного совещания улицу Рубежную посетил председатель комитета дорожного хозяйства районной администрации Сергей Петров. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

До начала работ дорожный комитет районной администрации уведомил ресурсоснабжающие предприятия о необходимости привести в порядок участки, где проходят подземные коммуникации, регулировку колодцев, проверить состояние своих объектов. Дорожный ремонт на Рубежной начался в июне. В настоящее время производится укладка асфальта вровень с колодцами.

Администрацией Выборгского района заключен контракт с организацией, которая проводит независимые экспертные мероприятия для оценки качества материалов и проведенных работ.

В рамках выездного совещания на Рубежной улице председатель комитета дорожного хозяйства районной администрации Сергей Петров ответил на вопросы депутата ЗакСа Ленобласти Михаила Макарова, председателя Совета дома на Рубежной Александра Эйвазова, а также представителей СМИ о дорожном ремонте.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО