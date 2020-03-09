ПётрТищенко объяснил, как архивы помогают реставрировать Петербург

Председатель комитета пояснил, что при восстановлении памятников архитектуры нельзя ограничиваться современными представлениями о красоте.

Председатель Архивного комитета Петр Тищенко в эфире "Радиоклуба на Карповке" "Петербургского дневника" заявил, что работа с прошлым напрямую связана с нынешним развитием города. Он отметил, что за последние пять лет количество обращений в архивы Петербурга выросло в несколько раз, так как губернатор Александр Беглов поставил задачу сделать их открытыми для каждого жителя. По словам господина Тищенко, градоначальник всегда подчеркивал, что невозможно принимать грамотные управленческие решения без опоры на исторический опыт.

Тищенко подчеркнул, что Петербург – это город с уникальной судьбой, где эпохи неразрывно связаны между собой. В связи с этим архивы играют ключевую роль в масштабной программе реставрации исторических зданий. Председатель комитета пояснил, что при восстановлении памятников архитектуры нельзя ограничиваться современными представлениями о красоте. Реставраторы поднимают архивные проекты, чертежи и техническую документацию дореволюционного периода, а также материалы последующих перестроек. Именно благодаря этому обновленный Невский проспект выглядит цельным, а город сохраняет свой подлинный архитектурный образ вместо создания новодела.

Он добавил, что архивы сохраняют историческую идентичность города со времен Великой Отечественной войны. Уже 1 июля 1945 года было принято решение использовать научный метод реставрации, когда разрушенные здания воссоздавались по архивным проектам, а не заменялись современной застройкой.

Кроме того, господин Тищенко привел примеры удивительных находок. Так, документы первой половины XIX века подробно описывают неудачный эксперимент отечественного инженера по газовому освещению Петербурга, после которого император Николай I стал крайне осторожно относиться к подобным технологиям. Также архивы помогли вернуть к жизни советский аромат: парфюмерная гильдия нашла рецептуру духов с конкурса советских времен, воспроизвела ее, и сегодня парфюм под названием "Цветы мира" вновь пользуется спросом.

Отвечая на вопрос о доступности учреждений, глава комитета заверил, что попасть в архив несложно. Он выразил надежду, что интерес к истории семьи будет появляться у людей еще в детстве через составление родословных, отметив, что сейчас архивы регулярно принимают школьников и студентов для уроков памяти.

Говоря о цифровизации, Петр Тищенко рассказал о новом проекте – чат-боте "Архип". Он уточнил, что цифровой помощник создан для тех, кто не знает, с чего начать поиск документов. Бот в режиме диалога подсказывает, где искать сведения о родственниках, какие бумаги понадобятся и как записаться в читальный зал.

Фото: ЦГИА СПб