Петербуржцами рассказали, как выявить предрасположенность к инсульту

Ежегодно больше 20 тыс. горожан попадают в больницы с острым нарушением кровообращения в головном мозге.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-невролог Владимир Маслиников объяснил, как предупредить инсульт.

Отмечается, что ежегодно больше 20 тыс. горожан попадают в больницы с острым нарушением кровообращения в головном мозге.

Основными анализами, наверное, будут обычный клинический анализ крови, чтобы оценить уровень гемоглобина, тромбоцитов, коагулограмму, чтобы оценить реологию, вязкость крови. Биохимический анализ крови, в частности, уровень глюкозы крови, потому что сахарный диабет – один из факторов риска, липидограмма, холестерин, его фракции. Владимир Маслиников, врач-невролог

Специалист рекомендует следить за общим состоянием, чтобы определить склонность к инсульту. Не стоит игнорировать головные боли и недомогание. Фактором риска развития заболевания также является пониженное давление.

Принято считать, что с инсультом сталкиваются в старшем возрасте. Однако он может возникнуть и у молодых людей, что связано с генетикой.

Ранее невролог рассказал об опасности инсульта.

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