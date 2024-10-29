Главный невролог Комoдрава Петербурга рассказал об опасности инсульта

Именно инсульт является главной причиной смертельных исходов в первый день после приступа, приводит к инвалидности и ухудшает качество жизни больного и его семьи.

В Петербурге началась неделя профилактики и ранней диагностики инсульта, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с инсультом 29 октября. Главный невролог городского Комитета по здравоохранению и Северо-Западного федерального округа РФ, профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова, профессор Игорь Вознюк рассказал "Петербургскому дневнику", что инсульт оказывает огромное воздействие на здоровье населения и систему здравоохранения. Он указал, что именно инсульт является главной причиной смертельных исходов в первый день после приступа, приводит к инвалидности и ухудшает качество жизни больного и его семьи.

Акция, которая позволяет жителям города пройти обследование сердца и сосудов, проводится в Петербурге с 2014 года. В этом году она охватывала 18 административных районов города и проходила в 14 больницах, имеющих сосудистые центры или отделения, а также в трех федеральных учреждениях: Первом государственном медицинском университете им. акад. И. Павлова, Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова и Национальном медицинском исследовательском институте им. В. А. Алмазова.

Игорь Вознюк добавил, что акция имеет несколько направлений: она направлена на повышение осведомленности граждан о факторах риска, способствует раннему выявлению симптомов инсульта и выявляет людей с острым заболеванием, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Он отметил, что за последние десять лет число людей, участвующих в акции, растет, и что многие участники, имеющие острый инсульт, были госпитализированы.

Ежегодно в результате профилактических мероприятий выявляется один-два случая острых заболеваний на каждые 50 обращений. Игорь Вознюк подчеркивает, что 12% обратившихся имеют тяжелую форму поражения сосудов, требующего хирургического лечения.