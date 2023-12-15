Петербуржцы могут пройти бесплатное обследование на риск инсульта

Акция "Вместе остановим инсульт!" организована у поликлиники Первого медицинского университета, где установлен мобильный комплекс и работают два поликлинических кабинета.

Специализированное лечение острых нарушений мозгового кровообращения проводится в 14 городских и трёх федеральных стационарах Петербурга. Акция "Вместе остановим инсульт!" организована у поликлиники Первого медицинского университета, где установлен мобильный комплекс и работают два поликлинических кабинета, пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу Смольного.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что за последние годы региональные сосудистые центры открылись в 33-й городской больнице и клинике Университета имени академика Павлова. Планируется открытие регионального центра в 15-й больнице в ближайшие годы. Он также сообщил, что с начала года более трёх миллионов человек прошли диспансеризацию.

29 октября с 15 до 18 часов во всех 17 центрах будут проводить бесплатное экспресс-обследование на факторы риска инсульта. Жители смогут получить консультацию в Елизаветинской больнице, больнице Святого Великомученика Георгия, Госпитале для ветеранов войн, Городской больнице №26 и других сосудистых центрах. 1 ноября консультации пройдут в Мариинской больнице.

Ранее мы сообщили о том, что смертность бездомных в Петербурге выросла в 1,5 раза.

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