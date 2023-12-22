Задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП на Дороге жизни

Таксист при развороте на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia, двигавшемуся во встречном направлении.

Полицией задержан таксист – предполагаемый виновник смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщалось ранее, 3 марта около 13:00 во Всеволожском районе Ленобласти произошло столкновение автомобилей Škoda Rapid и Kia Sorento. Киа от удара врезался в разделительное ограждение, 34 -летний водитель погиб на месте.

В ходе разбирательства полицейские установили, что предполагаемым виновником аварии является 27-летний таксист. При развороте на регулируемом перекрестке он не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia, двигавшемуся во встречном направлении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Водитель Škoda задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Фото: МВД