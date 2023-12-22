Во Всеволожске таксист устроил смертельную аварию

По факту ДТП полиция проводит проверку.

В воскресенье, 3 марта, на шоссе "Дорога жизни" во Всеволожске 27-летний таксист устроил аварию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель такси управлял автомобилем Skoda. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с KIA Sorento. Машину вел 34-летний мужчина.

В результате аварии KIA влетела в ограждение и перевернулась. Управлявший этим автомобилем скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Ранее на Piter.TV: во Всеволожском районе произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком