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Во Всеволожском районе произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие
Сегодня, 15:39
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Во Всеволожском районе произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие

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Госпитализированы пять человек.

Во Всеволожском районе, в районе поселка Красная Заря, сегодня утром, 3 марта, столкнулись три автомобиля: "Газель", Hyundai Solaris и Skoda. В аварии пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Госпитализированы два человека с легкими травмами, еще двое – в состоянии средней степени тяжести, и один доставлен в больницу в тяжелом состоянии. 

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Индустриальном проспекте водитель Lexus разбила четыре автомобиля.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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