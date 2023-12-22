Во Всеволожском районе произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие

Госпитализированы пять человек.

Во Всеволожском районе, в районе поселка Красная Заря, сегодня утром, 3 марта, столкнулись три автомобиля: "Газель", Hyundai Solaris и Skoda. В аварии пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Госпитализированы два человека с легкими травмами, еще двое – в состоянии средней степени тяжести, и один доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Индустриальном проспекте водитель Lexus разбила четыре автомобиля.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти