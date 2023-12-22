На Индустриальном проспекте водитель Lexus разбила четыре автомобиля

В отношении женщины вынесено определение о возбуждении административного производства по ст. 12.15 КоАП РФ.

Вечером 1 марта в полицию Красногвардейского района поступила информация от прохожего о том, что во дворе дома 36 по Индустриальному проспекту произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина рассказал, что женщина на Lexus разбила около четырех машин, после чего покинула автомобиль и скрылась.

По прибытии полицейских на место происшествия информация о скрывшейся с места ДТП женщине-водителе не подтвердилась. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

На месте происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили 41-летнюю владелицу Lexus. Проведенное исследование показало, что женщина была трезвой. Она "просто не справилась с управлением".

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении административного производства по ст. 12.15 КоАП РФ.

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Фото: Piter.TV