На Планерной улице произошла смертельная авария

Обстоятельства аварии проверяют правоохранители, устанавливаются детали происшествия.

Днем 1 марта полиция Приморского района получила информацию о ДТП у дома 7 по улице Планерной, на Планерном виадуке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что 67-летний водитель Renault Arkana, двигаясь по Планерной улице в направлении улицы Савушкина, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с KIA Mohave под управлением 37-летнего мужчины.

Водитель Renault скончался на месте аварии, при этом следователи не исключают, что причина смерти не связана с ДТП.

Обстоятельства аварии проверяют правоохранители, устанавливаются детали происшествия.

Ранее на Piter.TV: по факту ДТП в Выборгском районе, в котором погибла 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти