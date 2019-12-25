Беспилотные авиационные системы помогли петербургским энергетикам предотвратить 55 нарушений на сетях

"Слабые" участки включены в адресную программу ремонтных работ.

В Петербурге в 2025 году сотрудники АО "ТЭК СПб" с помощью тепловизоров на беспилотных летательных аппаратах обследовали тепловые сети на площади 240 "квадратов". Выявлено 55 ненадежных участков, 142 дефекта поставили на контроль для дальнейшего мониторинга, сообщили в городском комитете по энергетике.

"Слабые" участки включены в адресную программу ремонтных работ. Проведение съемки с применением БПЛА – один из самых эффективных способов диагностики трубопроводов.

Сканируя тепловые сети, устройства выявляют температурные аномалии, микросвищи, ослабление теплозащитных свойств изоляции и скрытые утечки. Еще одно преимущество – масштабы мониторинга, несравнимые с расстоянием, которое проходят обходчики сетей. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю в Петербурге и Ленобласти проведут 72 гидравлических испытания.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"