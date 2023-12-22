За 2023 год из петербургских акваторий собрали более 79 тонн нефтепродуктов

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга состоялось заседание комиссии по экологии и природопользованию. В рамках мероприятия был рассмотрен вопрос "О предотвращении разливов нефтепродуктов в период навигации и развитии системы сбора сточных вод в акватории реки Невы", – следует из сообщения пресс-службы петербургского парламента.
По словам заместителя председателя городского Комитета по природопользованию Михаила Страхова, за 2023 год в городе на Неве сотрудники аварийно-спасательного формирования и флот природной охраны выполнили 350 выездов по аварийным извещениям и извлекли более 79 тонн нефтеводяной смеси из петербургских акваторий.
У нас в городе действует эффективная система предотвращения разливов нефтепродуктов, функционирует природоохранный флот. Налажено плотное взаимодействие между исполнительными и надзорными органами.
Алексей Макаров, председатель комиссии по экологии и природопользованию
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Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
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