За 2023 год из петербургских акваторий собрали более 79 тонн нефтепродуктов

Такую цифру озвучили во время заседания комиссии по экологии и природопользованию в Законодательном Собрании Петербурга.

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга состоялось заседание комиссии по экологии и природопользованию. В рамках мероприятия был рассмотрен вопрос "О предотвращении разливов нефтепродуктов в период навигации и развитии системы сбора сточных вод в акватории реки Невы", – следует из сообщения пресс-службы петербургского парламента.

По словам заместителя председателя городского Комитета по природопользованию Михаила Страхова, за 2023 год в городе на Неве сотрудники аварийно-спасательного формирования и флот природной охраны выполнили 350 выездов по аварийным извещениям и извлекли более 79 тонн нефтеводяной смеси из петербургских акваторий.

У нас в городе действует эффективная система предотвращения разливов нефтепродуктов, функционирует природоохранный флот. Налажено плотное взаимодействие между исполнительными и надзорными органами. Алексей Макаров, председатель комиссии по экологии и природопользованию

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Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга