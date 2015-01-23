Петербургские депутаты обсудили проблемы культурного развития страны

В рамках Съезда Российского творческого союза работников культуры в Мариинском дворце прошли слушания на тему "Культурная столица: миссия или фигура речи?".

Сегодня в рамках Съезда Российского творческого союза работников культуры в Мариинском дворце Санкт-Петербурга прошли депутатские слушания. В центре внимания участников конференции оказалась роль Северной столицы в формировании принципов существования России как суверенного и культурно независимого государства, – следует из сообщения пресс-службы Законодательного Собрания города на Неве.

Статус культурной столицы России накладывает на наш город особую ответственность, обязывая быть лидером в развитии отечественной культуры и, как следствие, уделять самое пристальное внимание этой области. Сегодня как никогда необходимо максимально полно использовать уникальный историко-культурный потенциал Петербурга. Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Участники мероприятия выслушали доклады, которые касались проблем развития суверенного российского государства, а также роли Санкт-Петербурга в этом процессе. Обсуждение выступления затронуло вопросы сохранения в Северной столице традиционных духовных и культурных ценностей, а также проблем брендирования и узнаваемости Петербурга в России и за рубежом.

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Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга