В ГАТИ Петербурга предупредили 106 прошлогодних нарушителей зимней уборки

В зимний период 2024-2025 годов этим зданиям уделят особое внимание.

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга предупредили прошлогодних нарушителей зимней уборки. Так, было объявлено 106 предостережений владельцам нежилых зданий.

На их объектах прошлой зимой фиксировали наледь, также несвоевременно вывозился снег, сброшенный с крыш. В зимний период 2024-2025 годов этим зданиям уделят особое внимание.

В целях профилактики, владельцам напомнили о необходимости содержать имущество в соответствии с правилами для обеспечения безопасности петербуржцев и вкладу в усилия города по уборке последствий осадков. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что дворы Петербурга от снега расчищали больше 6 тыс. дворников.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга