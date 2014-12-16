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В ГАТИ Петербурга предупредили 106 прошлогодних нарушителей зимней уборки
Сегодня, 10:24
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В ГАТИ Петербурга предупредили 106 прошлогодних нарушителей зимней уборки

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В зимний период 2024-2025 годов этим зданиям уделят особое внимание.

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга предупредили прошлогодних нарушителей зимней уборки. Так, было объявлено 106 предостережений владельцам нежилых зданий. 

На их объектах прошлой зимой фиксировали наледь, также несвоевременно вывозился снег, сброшенный с крыш. В зимний период 2024-2025 годов этим зданиям уделят особое внимание. 

В целях профилактики, владельцам напомнили о необходимости содержать имущество в соответствии с правилами для обеспечения безопасности петербуржцев и вкладу в усилия города по уборке последствий осадков.  

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что дворы Петербурга от снега расчищали больше 6 тыс. дворников. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, уборка домов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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