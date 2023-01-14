В Ржевском лесопарке пройдет предновогодний лыжный спринт

С 11:00 до 11:45 29 декабря состоится получение номеров, старт – в 12:00.

В Ржевском лесопарке состоится предновогодний лыжный спринт, рассказали в администрации Красногвардейского района Петербурга 25 декабря.

С 11:00 до 11:45 29 декабря пройдет получение номеров, старт – в 12:00. Место сбора – угол Отечественной улицы и улицы Коммуны. Участники пробегут дистанцию в 2025 метров.

Забег осуществится в нескольких возрастных группах, начиная с 7 лет. Если погода не позволит провести лыжные гонки, то программу заменят на кросс по пересеченной местности.

Участие бесплатно, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее на Piter.TV: "Охта Парк" вошел в список тренировочных центров подготовки спортсменов.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга