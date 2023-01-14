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В Ржевском лесопарке пройдет предновогодний лыжный спринт
Сегодня, 16:46
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В Ржевском лесопарке пройдет предновогодний лыжный спринт

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С 11:00 до 11:45 29 декабря состоится получение номеров, старт – в 12:00.

В Ржевском лесопарке состоится предновогодний лыжный спринт, рассказали в администрации Красногвардейского района Петербурга 25 декабря. 

С 11:00 до 11:45 29 декабря пройдет получение номеров, старт – в 12:00. Место сбора – угол Отечественной улицы и улицы Коммуны. Участники пробегут дистанцию в 2025 метров. 

Забег осуществится в нескольких возрастных группах, начиная с 7 лет. Если погода не позволит провести лыжные гонки, то программу заменят на кросс по пересеченной местности. 

Участие бесплатно, необходимо зарегистрироваться по ссылке

Ранее на Piter.TV: "Охта Парк" вошел в список тренировочных центров подготовки спортсменов. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: лыжный спринт, ржевский лесопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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