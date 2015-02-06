"Охта Парк" вошел в список тренировочных центров подготовки спортсменов

Уже в феврале следующего года курорт станет местом проведения первых крупных соревнований по лыжным гонкам в рамках общего российского календарного плана.

25 октября на территории всесезонного курорта "Охта Парк" состоялась рабочая встреча, посвящённая развитию зимних видов спорта в регионе. Участие в мероприятии приняли губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, олимпийский чемпион по конькобежному спорту и президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев, председатель комитета по физической культуре и спорта Ленинградской области Вячеслав Комаров, президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, руководство курорта "Охта Парк", а также главы всероссийских спортивных федераций по зимним видам спорта.

Как пишет spb.aif.ru, центральным вопросом обсуждения стала разработка плана мероприятий, направленных на развитие спортивного потенциала региона, включая создание дополнительных площадок с современной инфраструктурой для тренировок и соревнований. В ходе встречи курорт "Охта Парк" был включён в спортивный календарь на 2025 год ряда федераций зимних видов спорта. Уже в феврале следующего года курорт станет местом проведения первых крупных соревнований по лыжным гонкам в рамках общего российского календарного плана.

"Охта Парк" обладает значительным опытом организации спортивных событий — каждый год сюда съезжаются тысячи любителей и профессионалов. Особое внимание уделяется детским программам: регулярно проводятся региональные турниры по горным лыжам, многочисленные бесплатные социальные инициативы, функционирует первый в стране частный детский горнолыжный клуб, выпускники которого стали участниками Олимпийских игр и многократными победителями национальных и международных состязаний.

Беговые лыжи являются одним из ключевых направлений развития спортивной инфраструктуры курорта. Ежегодно на современных трассах проходят разнообразные соревнования, включая уникальные в России лыжные гонки с подъёмом по горнолыжному склону протяжённостью почти 400 метров. Основная цель проводимых мероприятий заключается в поддержке отечественных спортсменов и содействии накоплению ими соревновательной практики, а также привлечении всё большего числа людей к активным занятиям спортом. Среди участников соревнований можно увидеть известных спортсменов, таких как российская биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт, призёр Олимпийских игр Александр Терентьев и другие.