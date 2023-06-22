В ноябре в Петербурге предложение съемного жилья увеличилось на 10,8%

А медианная стоимость арендных квартир почти не изменилась.

Аналитики сервиса "Яндекс Аренда" выяснили, что за месяц в Петербурге предложение съемного жилья выросло на 10,8%. Об этом 3 декабря стало известно Piter.TV.

Больше всего число сдаваемых лотов в ноябре увеличилось в Ростове-на-Дону (+37,7%), Воронеже (+31,7%), Челябинске (+27,4%), Красноярске (+26,2%) и Краснодаре (+25,5%).

Также, по словам экспертов, в прошлом месяце медианная стоимость арендных квартир в Северной столице почти не изменилась, а за год выросла на 31,2%, составив чуть более 49 тыс. рублей.

Рост предложения обусловлен не только переходом "вчерашних" новостроек – инвестиционных квартир, купленных специально под сдачу, – в сегмент съемного жилья, или корректировкой спроса в сравнении с пиковыми августом и сентябрем, но и за счет "перетока" на рынок долгосрочной аренды нераспроданных лотов со вторичного рынка. Такая стратегия сегодня популярна среди собственников недвижимости и сохранится и в 2025 году. <…> В среднем в мегаполисах объявление о продаже жилья находится в экспозиции 74 дня. В январе-октябре 2023 года этот показатель составлял 55 дней. Те, кто не готов ждать такой срок или делать значительный дисконт, чтобы ускорить продажу, начинают сдавать квартиры, чтобы обеспечить себе стабильный доход. Роман Жуков, руководитель сервиса "Яндекс Аренда"

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге и Ленобласти резко вырос объем просроченной ипотечной задолженности.

Фото: Piter.TV