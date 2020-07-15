В Петербурге и Ленобласти резко вырос объём просроченной ипотечной задолженности

Объем просроченной ипотечной задолженности (кредиты, по которым не поступало платежей в течение 90 дней) на начало октября 2024 года в Петербурге достиг 597 млн рублей.

Объем просроченной ипотечной задолженности (более 90 дней просрочки) в Санкт-Петербурге на начало октября 2024 года достиг 597 млн рублей, что на 35% больше, чем за 9 месяцев 2024 года, и на 44% больше, чем за последние 12 месяцев, сообщает коллекторское агентство "Долговой консультант" со ссылкой на данные ЦБ РФ. В Ленинградской области рост ещё значительнее: +51% за 9 месяцев и +91% за 12 месяцев, до 202 млн рублей.

Для сравнения: за весь 2023 год прирост просроченных ипотечных платежей в Петербурге составил 18%, в Ленинградской области — 30%. Быстрее, чем в Санкт-Петербургской агломерации, рост просроченной задолженности наблюдался только в Краснодарском крае (+73% за 9 месяцев, +124% за 12 месяцев) и Тюменской области (+100% и +105% соответственно).

В целом по России объем просроченных платежей по ипотеке на строящееся жилье с начала года вырос в 1,4 раза, до 7,96 млрд рублей. Темп роста просроченной ипотечной задолженности в среднем по стране за 9 месяцев 2024 года увеличился в 4 раза по сравнению с 2023 годом.

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Фото: Piter.TV