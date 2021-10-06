В БКЗ "Октябрьский" состоялся праздничный концерт в честь учителей

В БКЗ "Октябрьский" 5 октября состоялся праздничный концерт, посвященный Дню учителя. С профессиональным праздником петербургских педагогов поздравили губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский.
Глава города вручил дипломы победителям конкурса "Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт‑Петербурга". Лауреатами стали: директор лицея № 373 Ирина Афанасьева, директор гимназии № 586 Елена Зинченко, директор гимназии № 192 Светлана Масленникова, директор Колледжа банковского дела и информационных систем Никита Златин и другие
В праздничном концерте приняли участие Светлана Крючкова, Андрей Аверин, оркестр "Таврический", Лариса Долина, Хор Турецкого.
В Петербурге – 681 школа, в которых работают 34 тысячи 423 педагога.
Фото: пресс-служба Смольного
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