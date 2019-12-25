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Спикер ЗакСа поздравил петербуржцев с Днем учителя
Сегодня, 10:04
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Спикер ЗакСа поздравил петербуржцев с Днем учителя

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Праздник отмечают по всему миру.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил учителей с их профессиональным праздником. День учителя отмечают сегодня, 5 октября.

Бельский сказал о том, что педагоги возложили на себя благородную миссию — давать знания и воспитывать детей. Полученные в школе знания становятся базой для всего дальнейшего жизненного пути. Также спикер сказал о том, что Петербург гордится своими педагогами – учителями, наставниками и воспитателями. Они становятся победителями и лауреатами на всех профессиональных конкурсах. 

Спасибо вам за вашу преданность профессии, самоотдачу, мудрость и терпение, за то тепло, которое вы дарите нашим детям. Желаю всем петербургским учителям здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в благородном труде на благо Санкт-Петербурга и России!

Александр Бельский.

Фото: Piter.tv

Теги: день учителя, педагог, поздравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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