Санкт-Петербургская телебашня окрасится в осенние тона в честь Дня знаний

Праздничное освещение будет работать с 20:15 1 сентября до 5:35 2 сентября.

В Северной столице подготовили световое поздравление для школьников и студентов. В понедельник, 1 сентября, Санкт-Петербургская телебашня РТРС включит праздничную подсветку, посвященную началу нового учебного года.

Как сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети, визуальный сценарий будет выполнен в белых и красно-золотистых оттенках, символизирующих раннюю осень. Световые акценты подчеркнут конструкцию телебашни, создавая эффект динамичного светового рисунка и напоминая о том, что 1 сентября — это день начала движения вперед.

Праздничное освещение будет работать с 20:15 1 сентября до 5:35 2 сентября. График работы подсветки синхронизирован с городским освещением архитектурных доминант Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что учителя могут бесплатно попасть в Эрмитаж 1 сентября.

Фото: РТРС