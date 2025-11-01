Праздничная подсветка украсит "Лахта Центр" в День народного единства

Световую иллюминацию можно наблюдать с 17:00 4 ноября до 8:00 следующего дня.

В честь Дня народного единства высотное здание "Лахта Центр" будет подсвечено цветами российского триколора. Об этом сообщает пресс-служба небоскрёба.

Другие культурные учреждения Петербурга также подготовили праздничные мероприятия. Так, Эрмитаж проведет акцию бесплатного посещения, раздавая бесплатные билеты на официальном сайте и в кассах музея.

С 2 по 4 ноября в Петропавловской крепости пройдет IX фестиваль световых искусств "Чудо света". Гостей ждут впечатляющие световые инсталляции и проекции на фасадах строений, основанные на сюжете русской живописи, литературы, музыки, а также на мифах и легендах Петербурга.

Фото: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр