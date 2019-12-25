Правоохранители задержали неадекватного водителя каршеринга на площади Искусств

Молодой человек сам признался, что от него пахнет наркотическим веществом.

В ночь на 17 июля инспекторы ДПС задержали в Центральном районе водителя каршеринга, который принял наркотический препарат. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Встреча правоохранителей и горе-автомобилиста произошла примерно в час ночи на площади Искусств возле дома № 4. Молодой человек признался стражам дорожного порядка, что от него пахнет неизвестным психотропным веществом. Сотрудники ГИБДД выяснили, что нарушитель ездит на автомобиле без водительского удостоверения, документов он лишился несколько месяцев назад. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv cообщили, что на видео попало сальто мотоциклиста на перекрестке Авангардной и Ветеранов.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор