Депутаты Петербурга просят на федеральном уровне утвердить единые правила поведения в аэропортах

По словам председателя комитета по законодательству ЗакСа, сейчас таких правил поведения нет.

Депутаты Петербурга предложат федеральным властям утвердить единые правила поведения в аэропортах. Об этом в своем Telegram-канале написал Денис Четырбок.

Автор инициативы отметил, что регионы не могут самостоятельно утверждать правила пользования аэропортов, так как они являются объектами федерального значения.

Среди проблем, которые есть в аэропортах, Четырбок выделил нелегальную торговлю и "навязчивых" таксистов.

Также стало известно, что в ближайшие месяцы в воздушной гавани Северной столицы откроют курительные комнаты. Этот вопрос обсуждался уже давно. Ранее гендиректор "Водушных ворот Северной столицы" Леонид Сергеев говорил о том, что "курилки" должны были открыть 1 июня 2020-го года. Сегодня он назвал места, в которых появятся комнаты.

Фото: Piter.TV