Каждый третий петербуржец не знает правил оказания первой медицинской помощи

Каждый третий петербуржец не знает правил оказания первой доврачебной помощи даже в теории. В ходе опроса к такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob.
Так, 23% петербуржцев хотя бы раз в жизни прослушали инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи: на уроках ОБЖ в старших классах, в колледжах и вузах. Еще 41% опрошенных интересовались темой самостоятельно: изучали соответствующие материалы по книгам и в интернете. Три из десяти горожан не знают, как оказать первую помощь пострадавшим.
Больше шансов получить доврачебную помощь со стороны мужчин: они чаще женщин рассказывали, что проходили обучение базовым медицинским навыкам и изучали вопрос самостоятельно.
Также ранее стало известно, что в Петербурге женщины-директора чаще повышают свою квалификацию.
Фото: unsplash
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все