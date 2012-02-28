Каждый третий петербуржец не знает правил оказания первой медицинской помощи

Больше шансов получить доврачебную помощь со стороны мужчин.

Каждый третий петербуржец не знает правил оказания первой доврачебной помощи даже в теории. В ходе опроса к такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob.

Так, 23% петербуржцев хотя бы раз в жизни прослушали инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи: на уроках ОБЖ в старших классах, в колледжах и вузах. Еще 41% опрошенных интересовались темой самостоятельно: изучали соответствующие материалы по книгам и в интернете. Три из десяти горожан не знают, как оказать первую помощь пострадавшим.

Больше шансов получить доврачебную помощь со стороны мужчин: они чаще женщин рассказывали, что проходили обучение базовым медицинским навыкам и изучали вопрос самостоятельно.

Также ранее стало известно, что в Петербурге женщины-директора чаще повышают свою квалификацию.

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