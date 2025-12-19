Петербургский Роспотребнадзор перечислил правила безопасности на катке

При потере равновесия попытайтесь упасть на бок. Это безопаснее, чем падать на спину.

В Петербурге и Ленобласти этой зимой работают свыше 200 катков. Региональный Роспотребнадзор перечислил правила безопасности на ледовых площадках.

Во-первых, рекомендуется одеваться тепло, при этом удобно. Также стоит правильно шнуровать коньки: размер должен точно соответствовать ноге, а шнуровка – быть плотной.

Следуйте направлению движения. На многих катках есть разметка, показывающая правильное направление. Избегайте пересечения потока катающихся и старайтесь избегать столкновений. Пресс-служба Роспотребнадзора

При потере равновесия попытайтесь упасть на бок. Это безопаснее, чем падать на спину.

Фото: Piter.TV