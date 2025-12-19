  1. Главная
Петербургский Роспотребнадзор перечислил правила безопасности на катке
Сегодня, 10:57
В Петербурге и Ленобласти этой зимой работают свыше 200 катков. Региональный Роспотребнадзор перечислил правила безопасности на ледовых площадках. 

Во-первых, рекомендуется одеваться тепло, при этом удобно. Также стоит правильно шнуровать коньки: размер должен точно соответствовать ноге, а шнуровка – быть плотной. 

Следуйте направлению движения. На многих катках есть разметка, показывающая правильное направление. Избегайте пересечения потока катающихся и старайтесь избегать столкновений. 

Пресс-служба Роспотребнадзора 

При потере равновесия попытайтесь упасть на бок. Это безопаснее, чем падать на спину. 

Ранее мы рассказывали, где в Петербурге можно покататься на коньках. 

Фото: Piter.TV 

