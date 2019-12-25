Врачи детской поликлиники выписали пациенту рецепты на медицинские изделия, однако приобретать их пришлось за свой счет.

Прокуратура Петербурга восстанавливает права ребенка с диабетом, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 10 октября.

Уточняется, что 11-летний житель Василеостровского района болеет сахарным диабетом. Врачи детской поликлиники выписали пациенту рецепты на медицинские изделия, и по ним мальчика должны были обеспечить бесплатно датчиком для мониторинга уровня глюкозы, инфузионным набором и 20 упаковками одноразовых игл к шприц-ручкам.

В льготной аптеке рецепты оказались на отсроченном обслуживании. Мать ребенка приобрела изделия за свой счет, потратив более 40 тыс. рублей, и обратилась в городскую прокуратуру.

Прокурор Василеостровского района в интересах несовершеннолетнего обратился в суд с иском, в котором потребовал от регионального комитета здравоохранения компенсировать семье с ребенком-инвалидом понесенные расходы и причиненный моральный вред. Исковое заявление находится на рассмотрении. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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