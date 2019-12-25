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Студенты проходят практику в садово-парковых предприятиях Петербурга
Сегодня, 10:10
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Студенты проходят практику в садово-парковых предприятиях Петербурга

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Практиканты подметают дорожки, собирают в кучи скошенную траву, сажают цветы и кустарники.

Петербургские студенты проходят производственную практику в садово-парковых предприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы. 

Молодые люди и девушки под присмотром профессиональных озеленителей Комитета по благоустройству пропалывают цветники и вазоны. Они подметают дорожки, собирают в кучи скошенную траву, сажают цветы и кустарники. Студентов последних курсов научат оформлять первичную документацию. После выпуска специалисты будут заниматься новыми общественными пространствами. Они будут создавать площадки для отдыха, прогулок, спорта и выгула домашних животных.

В 2024 году производственную практику в садово-парковых предприятиях пройдут более 200 будущих специалистов. Сейчас они работают 10 парках, садах, скверах.

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: производственная практика, садово-парковые предприятия, студенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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