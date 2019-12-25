Практика в Росстате для студентов СПбГУ будет обязательной

С середины октября студенты будут проводить перепись населения.

Первый проректор по учебной работе Марина Лаврикова прокомментировала информацию о том, что студенты СПбГУ гуманитарных факультетов должны будут проходить практику в Росстате и участвовать в переписи населения. Вопрос об этом был задан в виртуальной приемной вуза.

По словам Лавриковой, к работе по сбору сведений о населении привлекаются обучающиеся и работники, в том числе СПбГУ. Соответствующие соглашения были подписаны с Министерством науки и высшего образования.

На практику в Росстат с 15-го октября по 14-е ноября 2021-го года направят студентов направлений подготовки "Науки об обществе" и "Гуманитарные науки". В них входят студенты социологического, философского, психологического, политологического факультетов, журналистики и других факультетов. По данным студентов исторического факультета, участвовать в переписи будут третьекурсники.

Обучающиеся других направлений подготовки, достигшие возраста 18 лет, а также работники СПбГУ могут принять участие в работе по сбору сведений о населении в рамках Всероссийской переписи населения 2020 года в инициативном порядке. Марина Лаврикова, первый проректор по учебной работе СПбГУ.

Не все студенты оказались довольны, что им придется проходить практику в Росстате. Они считают, что квартирный обход никак не связан со специальностью, на которой они обучаются.

Есть категории граждан, которые участвовать в переписи не смогут. Это иностранные граждане и студенты, которые получают пенсию по потере кормильца.

Ранее сообщалось, что со студентами будет заключен договор гражданско-правового характера. Работа будет оплачиваемой. .

Фото: Piter.TV