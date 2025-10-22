На станции скорой помощи в Пушкине проходит уникальная программа практики для студентов

Студенты, обучающиеся по специальности "Лечебное дело" осваивают важные навыки, такие как восстановление сердечного ритма, остановка кровотечения и погрузка пациента в автомобиль.

На станции скорой помощи №4 в Пушкине стартовала уникальная программа обучения для студентов Фельдшерского колледжа, обучающихся по специальности "Лечебное дело". Теперь учащиеся проходят практику непосредственно на базе станции, оснащённой специальными кабинетами для доклинического обучения.

Студенты осваивают важные навыки, такие как восстановление сердечного ритма, остановка кровотечения и погрузка пациента в автомобиль. Учебные классы оборудованы для изучения основных врачебных дисциплин, включая терапию, хирургию и реаниматологию.

После прохождения курса выпускники получат дополнительное свидетельство о подготовке к работе в скорой помощи.

Работа на станции скорой помощи — это действительно уникальный опыт работы, ежедневное взаимодействие с пациентами в сложных ситуациях. При этом нужно не забывать соблюдать правила и порядки, спасая жизни людей, и самим оставаться людьми. Алла Лебедева, начальник отдела государственной службы и кадров Комитета по здравоохранению

