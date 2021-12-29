На проспекте Культуры пожилой мужчина в овальных очках совершил развратные действия в отношении четвероклассницы

Полиция проводит проверку.

У дома по проспекту Культуры неизвестный пожилой мужчина совершил развратные действия в отношении четвероклассницы. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама девочки. Она рассказала, что инцидент произошел 17 января в период с 18:15 до 18:25

Приметы: пожилой мужчина, рост 175 см, одет в черную короткую зимнюю куртку, черные спортивные штаны, черную шапку, носит очки овальной формы.

Полиция проводит проверку.

Также стало известно, что в Петербурге учитель ОБЖ год занимался сексом со своей ученицей. Отношения между учителем и ученицей продолжались в период с 14 февраля 2020 года по 7 марта 2021 года.

Фото: Piter.tv