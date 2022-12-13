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Пьяный пожилой петербуржец показывал половые органы четвероклассникам на десткой площадке
Сегодня, 8:14
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Пьяный пожилой петербуржец показывал половые органы четвероклассникам на десткой площадке

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У дома 107 по улице Бабушкина за совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения задержан 67-летний мужчина.

В Невском районе пьяный пенсионер показывал детям свои половые органы. Об инциденте стало известно Piter.tv.

Около шести часов вечера 23 апреля в полицию поступило сообщение, что на детской площадке между школой №334 и детским садом на улице Шелгунова неизвестный пожилой мужчина демонстрирует детям свои половые органы.

У дома 107 по улице Бабушкина за совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения задержан 67-летний мужчина. Он, находясь на детской площадке, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летних мальчика и девочки.  

Возбуждено уголовное дело по ст.132 ч.4 п.б УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Ранее мужчина был неоднократно судим за кражи.

В Тихвине 19-летний дядя подозревается в убийстве 16-летней девочки.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие, пенсионер
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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