На Петергофском шоссе достроили пожарное депо

Для сотрудников там обустроены комнаты отдыха, место приема пищи и физкультурно-спортивная зона.

На Петергофском шоссе ввели в эксплуатацию пожарное депо общей площадью 11 663 м2, рассчитанное на 6 машиномест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".



В депо располагаются помещения для спецтехники, обслуживания автопарка и рукавов, газодымозащитной и дежурной служб. Для сотрудников обустроены комнаты отдыха, место приема пищи и физкультурно-спортивная зона.

В спортивной зоне находятся учебно-тренировочная башня, площадки для тренировки личного состава и полоса препятствий. Также предусмотрены служебные, бытовые и административные помещения, зал для совещаний.

Ранее КГА согласовал архитектурно-градостроительный облик детского сада и спорткомлекса.

Фото: портал "Строительный Петербург"